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أول تعليق من إبراهيم حسن بعد مستوى منتخب مصر أمام بلجيكا في الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

11:07 م 15/06/2026
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علق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، على تقدم المنتخب الوطني بهدف دون مقابل على حساب نظيره البلجيكي، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، في كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، بهدف دون مقابل، أحرزه إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

تصريحات إبراهيم حسن بين شوطي مباراة مصر وبلجيكا

وقال حسن في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" بين شوطي المباراة: "جميع لاعبي المنتخب المصري يقدمون كل ما لديهم من أجل المنتخب، ويلعبون بكل قوة وروح قتالية".

وأضاف: "اللاعبين قاموا بتنفيذ كل تعليمات حسام في الشوط الأول من المباراة، وجاءنا قبل انطلاق البطولة بـ12 يوما، للتأقلم على الجو هنا وعدم التأثر بدرجة الحرارة".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

وتعد هذه النسخة الرابعة التي يشارك فيها الفراعنة في المونديال، حيث شارك في 3 نسخ من قبل، أعوام 1934، 1990 و2018.

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