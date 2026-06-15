فيديو هدف محمد هاني الذاتي في مرمى منتخب مصر بكأس العالم 2026
كتب : محمد عبد السلام
هدف منتخب بلجيكا (1)
سجل محمد هاني، مدافع منتخب مصر، هدفًا بالخطأ في مرمى الفراعنة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما حاول التعامل مع تمريرة بلجيكية أثناء بناء الهجمة، إلا أن الكرة سكنت الشباك المصرية.
وحتى الآن، تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1-1، بعدما كان إمام عاشور قد افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 19 من الشوط الأول.
ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.
والجدير بالذكر أن يقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجانب كلا من المنتخبات، بلجيكا وإيران ونيوزلندا.
‼️‼️‼️— EPL World (@EPLworld) June 15, 2026
المصري محمد هاني بالنيران الصديقه يسجل هدف التعادل لبلجيكا على الفراعنه . 😬 pic.twitter.com/Sd2eMCuT8w