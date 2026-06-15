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فيديو هدف محمد هاني الذاتي في مرمى منتخب مصر بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

11:43 م 15/06/2026

هدف منتخب بلجيكا (1)

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سجل محمد هاني، مدافع منتخب مصر، هدفًا بالخطأ في مرمى الفراعنة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما حاول التعامل مع تمريرة بلجيكية أثناء بناء الهجمة، إلا أن الكرة سكنت الشباك المصرية.

وحتى الآن، تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1-1، بعدما كان إمام عاشور قد افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن يقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجانب كلا من المنتخبات، بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

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هدف منتخب بلجيكا منتخب مصر كأس العالم 2026

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