خطفت نورهان منصور الأنظار بإطلالة مميزة خلال زيارتها في محافظة أسوان، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نورهان بإطلالة صيفية أنيقة مرتدية فستانًا أبيض طويلاً، وحرصت على التقاط الصور أثناء جلوسها بالقرب من نهر النيل، وسط أجواء طبيعية خلابة عكست هدوء المكان.

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صور تحفة"، "أحلى مكان أسوان"، "جميلة اوي"، "كوين المكان"، "زي القمر يا قلبي"، "جميلة اوي".

وتحرص نورهان منصور على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة من مختلف الأماكن التي تزورها، حيث تحظى صورها دائمًا بإعجاب كبير وتفاعل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في دراما رمضان 2024، وشاركت في مسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

المسلسل بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

