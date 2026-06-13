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تصوير إيمان العربي:

أحيا الفنان سعد الصغير حفل زفاف مساء أمس الجمعة، في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع الراقصة شمس.

أول ظهور لسعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس

نشر سعد الصغير مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يشعل الحفل بباقة من أغانيه وسط تفاعل الحضور.

سعد الصغير يرد على ادعاءات الراقصة شمس الأخيرة ضده

رد الفنان سعد الصغير، على الادعاءات التي طالته من قبل طليقته الراقصة شمس خلال الساعات الماضية.

وقال سعد الصغير، في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: "الست دي كل الموضوع معاها فلوس، وعايزة تبتزني فقط لا غير، من 2009 عملت نفس الموضوع ده، وراحت عملتلي قضية، والحمد لله اتحفظت عشان هي كانت كذابة، ومعايا ما يثبت الكلام ده".

وتابع: "واحد خطف واحدة ومعاها 3 وأختها.. يعني أنا خطفت 4 أشخاص، طب أنا عايز أختك تطلع تقول إنها اتخطفت، وليه الواحد يخطف واحدة في الشهر السابع ويسقطها اشمعنى السابع ليه مش السادس، طب انتي مش عارفة طريق الدكتور ده والعيادة ما تروحي تبلغي عنه".

واستكمل: "طول ما هى بتاخد فلوس مش هتتبلى على حد، وبعتت لصديقي فيديو وقالتله لو مبعتليش 10 ألاف دولار وحياة أمه لنزله".

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