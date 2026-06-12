يحتفل الفنان سيد رجب اليوم الجمعة بزفاف نجله في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ظهر الفنان سيد رجب في كامل أناقته احتفالا بزفاف نجله، وسط تهنئة المدعويين بالحدث السعيد.

سيد رجب يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs"

يشارك الفنان سيد رجب ببطولة فيلم "7 Dogs" الذي يعرض حاليا بالسينمات ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، تارا عماد، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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