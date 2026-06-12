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سلمى حايك تشارك بحفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك

كتب : مروان الطيب

12:07 ص 12/06/2026 تعديل في 12:20 ص
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    سلمى حايك
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    سلمى حايك تفتتح بطولة كأس العالم 2026
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    كواليس حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026
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    النجمة العالمية سلمى حايك (3)
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    النجمة سلمي حايك في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026
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    النجمة العالمية سلمى حايك (1)

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خطفت النجمة الأمريكية- المكسيكية العالمية سلمى حايك الأنظار بعد مشاركتها في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أقيم مساء يوم الخميس 11 يونيو في المكسيك.

ظهرت سلمى حايك في ستاد المباراة، كونها سفيرة للبطولة هذا العام، وقامت بتحية الجماهير وقالت في كلمتها: "تحيا المكسيك، تحيا كرة القدم".

شاكيرا تتألق في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026

كانت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا تألقت وأشعلت أجواء حفل الافتتاح، وقامت بغناء أغنيتها "Dai Dai" وهي الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح وشاركها الغناء المغني برونو بوي، إلى جانب العديد من الاستعراضات والرقصات التي اشتهرت بها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

أعمال تنتظر سلمى حايك عرضها قريبا

تشارك النجمة سلمى حايك ببطولة الجزء الثالث من فيلم الكوميديا "Grown Ups" وسط نخبة من نجوم هوليوود، منهم: آدم ساندلر، ماريا بيلو، كيفن جيمس ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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المكسيك كأس العالم 2026 سلمى حايك

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