كشفت الفنانة ندى بسيوني عن اكتشافها عن طريق الصدفة أن أحد الأشخاص قام بإهداء "كولدير مياه" صدقة جارية على روح الفنان الكبير هاني شاكر في ذكراه الأربعين، وتحدثت عن كواليس الواقعة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ونشرت ندى بسيونى صورة لكولدير المياه وتضمن صورة الفنان هاني شاكر، وكتب عليه: "صدقة جارية على روح الفنان هاني شاكر".

وكتبت ندى بسيوني: " اتبسطت جدا لما لقيت ناس عاملين "كولدير مياه" صدقة لروح الفنان الجميل الراحل "هاني شاكر" ، في مكان على الطريق الصحراوي ، قد ايه اللي عمل كده شخص جميل وقلبه طيب ومحب بجد لهاني شاكر".

وأضافت: "صورتها وقلت لازم الناس تشوفها، وبصراحة عنيا دمعت ، ودعيت للفنان الخلوق بالرحمة على قد رقيه وأخلاقه ومحبة الناس ليه ، فعلا اللي بيفضل مننا بعد الرحيل هي السيرة الحلوة ، الله يرحمه بحق يوم الجمعة ويجعل سيرتنا طيبة".

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم 3 مايو الماضي عن عمر يناهز 73 في باريس بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا استثنائيا تعاون من خلاله مع أبرز الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

احر مشاركات ندى بسيوني الفنية

كانت آخر مشاركات ندى بسيوني الفنية في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الضحايا" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تلاحق كل من يقترب من عالم سلطان، وكأن هالة من السم تحيط به، تقتل كل من يحاول محبته أو كشف سره. فسلطان ليس رجلاً عادياً، بل هو كيان منقسم، صراع أزلي يسكن جسداً واحداً؛ نصفه إنسان يمتلك مشاعر الندم، ونصفه جن يقتات على الظلام.

شارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا وليد، نيرة عارف، وفاء سالم، صلاح عبدالله، تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

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