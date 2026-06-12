كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضورها الجولة النصف نهائية من جوائز إيمي العالمية في أبو ظبي بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي.

نشرت بوسي شلبي صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الفعالية بر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: " أبوظبي تستضيف الجولة النصف النهائية من جوائز الإيمي الدولية 2026 للعام الخامس عشر على التوالي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 يونيو".

وكان من أبرز النجوم والإعلاميين المتواجدين الفنان غسان مسعود، المخرج عادل أديب، الفنانة منال سلامة، الفنان منذر رياحنة، وآخرون.

بوسي شلبي في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

حضرت الإعلامية بوسي شلبي العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" الذي شهد حضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ظهرت بوسي شلبي مرتدية إطلالة أنيقة على البينك كاربت والتقطت العديد من الصور التذكارية.

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد رانيا فريد شوقي مع نجوم الفن

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي قبل أيام بعيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي وسط عدد من نجوم الفن.

نشرت بوسي شلبي صورا من عيد الميلاد عبر حسابها على انستجرام وكتبت: " اختي وحبيبتي الغاليه رانيا احلي جوزاء ربنا يسعدك وكل سنة وانت طيبة".

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