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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة صديقها الفنان أحمد السقا في كواليس تصوير فيلمهما الجديد "خلي بالك من نفسك".

ريهام حجاج

خطفت النجمة ريهام حجاج، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان صيفي أنيق باللون الأحمر، نالت من خلاله إعجاب جمهورها.

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي مع زوجها المطرب محمد محسن بصحبة الفنان القدير يحيى الفخراني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زيارة غالية وعزيزة تهز القلب وتنعش الروح ورؤية د.يحي الفخراني ود. لميس جابر وأسرتهم الرائعة تمدنا بالطاقة والسعادة والحماس الدائم للفن،ربنا يبارك في عمرك وتسعد قلوبنا دايما".

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، إطلالة صيفية أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نسيم البحر، وذرات الملح في الهواء.. إطلالة تمنحك شعورا بالراحة والحرية".

آن الرفاعي

شاركت آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابتسم فأنت بفضل الله تعيش، وليس بفضل الآخرين".

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