تواصل الفنانة ميرهان حسين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة من وجودها بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

نشرت ميرهان حسين صورا خلال تجولها في شوارع كاليفورنيا عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها على حسابها.

ميرهان حسين تشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة ميرهان حسين، الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث المسلسل حول "درش"، عامل العطارة البسيط، الذي يعود إلى حارته الشعبية بعد غياب سنين، لكن حادثاً غامضاً يفقده الذاكرة ويجعل عودته لغزاً محيراً. مع توالي الأحداث، يكتشف الجميع أن درش ليس مجرد عامل عادي، بل رجل عاش حيوات مزدوجة وتاريخاً سرياً يظهر ويختفي معه. بين ماضٍ غامض وحاضر مشتت، تنكشف طبقات حياته الخفية، ليجد نفسه في مواجهة شرسة مع أشباح الماضي وأعداء يكتشفون وجهه المجهول لأول مرة.

أعمال تنتظر عرضها ميرهان حسين قريبا

تشارك ميرهان حسين بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان"

بطولة الفنان عمرو سعد، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية قبل ساعات من معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

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