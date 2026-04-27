أعلن مهرجان "SITFY-Georgia"، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تشكيل لجنة التحكيم للدورة الثانية من المهرجان، والتي تُقام في العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي، والهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، وبلدية تبليسي.

مازن الغرباوي رئيس لجنة التحكيم

في إطار استعدادات الدورة الثانية، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان SITFY Georgia، وذلك خلال اجتماعها الذي انعقد عبر البث المباشر، عن إسناد رئاسة لجنة التحكيم بإجماع أعضائها إلى الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤسس مهرجان SITFY Georgia ورئيسه، ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

أعضاء لجنة التحكيم

تضم لجنة التحكيم الفنانة الجورجية إيكاترينه شاريقادزه، وهي فنانة متعددة المواهب تجمع بين التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية والغناء والتمثيل الصوتي، وحاصلة على بكالوريوس وماجستير في الفنون المسرحية من جامعة شوتا روستافيلي، وتعمل حاليًا ممثلةً في مسرح نودار دومبادزه الحكومي للشباب. ومن أبرز أدوارها: مورتيشيا آدامز في "عائلة آدامز"، وجولييت في "روميو وجولييت"، والملكة تمار في "معركة باسياني".

كما تضم اللجنة الفنانة نينو تارخان-مورافي من جورجيا، وهي ممثلة بارزة في المسرح الوطني شوتا روستافيلي، وقدمت أدوارًا مهمة من بينها آن في "يوميات آن فرانك"، وأوفيليا في "هاملت"، وأديلا في "بيت بيرناردا ألبا"، إلى جانب مشاركاتها السينمائية والتلفزيونية.

وتضم اللجنة كذلك الفنان والمخرج الإسباني إكزافييه بوخولراس نوفيتش، الذي يشغل منصب نائب المدير الفني للمسرح الوطني لكتالونيا، وحصل على جائزة بوتاكا لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية عن عرض "سجل عاطفي لإسبانيا".

ويشارك في لجنة التحكيم أيضًا المنتج والمخرج شادي أبو شادي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إن كادر – Ncadre" وشركة عين للإنتاج الفني، ويُعد من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج الفني وصناعة المحتوى الإبداعي.

