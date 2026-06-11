شهد تاريخ السينما والدراما المصرية العديد من الأعمال الفنية التي كان من المقرر أن يقدمها بطولتها نجوم كبار، قبل أن تنتقل إلى فنانين آخرين أصبحوا لاحقا جزءا من نجاحها الكبير.

مسلسل "رأفت الهجان"

كان الفنان عادل إمام المرشح الأول لبطولة مسلسل "رأفت الهجان"، قبل أن ينتقل الدور إلى الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية.

وكشف المخرج جمال عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية سابقة وقال: "كان المرشح لمسلسل رأفت الهجان هو عادل إمام وكنا خلاص اتفاقنا على التركيبة وبعدين عادل مشي وساب المسلسل لإن أول الحلقة رأفت الهجان بيموت وبعدين بقا فلاش باك للي حصل وأعترض أوي على كده وأنا كان عاجبني أوي هذا الإعتراض لإن مش معقول كل التشويق ده والبطل ميت من أول الحلقة".".

مسلسل "عائلة الحاج متولي"

يعد مسلسل "عائلة الحاج متولي" من أبرز الأعمال في مشوار الفنان الراحل نور الشريف، إلا أن الترشيح الأول للبطولة كان للفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

واعتذر محمود عبدالعزيز عن العمل بسبب ارتباطه في ذلك الوقت بتصوير فيلمين سينمائيين هما "النمس" و"سوق المتعة"، لينتقل الدور إلى نور الشريف الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلاله.

فيلم "غريب في بيتي" و"موعد مع الرئيس"

كشف الكابتن محمود الخطيب، خلال لقاء تليفزيوني سابق، أنه تلقى عروضًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم "غريب في بيتي"، الذي جسد بطولته الفنان نور الشريف.

وقال الخطيب: "كنت هعمل دور الفنان نور الشريف في فيلم غريب في بيتي، وكمان كان معروض عليا دور فاروق الفيشاوي في فيلم موعد مع الرئيس مع الفنانة إلهام شاهين".

وأضاف: "قرأت السيناريوهات لكن حسيت إني مش هقدر أعمل ده، لأن ربنا بيدي لكل شخص موهبته في مجاله، واعتذرت عن العمل".

فيلم البيه البواب

كان الفنان عادل إمام المرشح الأول لبطولة فيلم "البيه البواب"، وكانت الفنانة ميرفت أمين ستشاركه البطولة.

لكن بسبب خلافات إنتاجية تتعلق بمخرج العمل، اعتذر عادل إمام عن المشاركة في اللحظات الأخيرة، لينتقل الدور إلى الفنان الراحل أحمد زكي، الذي قدم واحدا من أشهر أفلامه السينمائية.

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