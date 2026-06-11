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رومانيا واليونان والمجر يتنافسون في اليوم الرابع من مهرجان سيتفي

كتب : منال الجيوشي

04:58 م 11/06/2026 تعديل في 05:02 م

مازن الغرباوي

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تشهد فعاليات اليوم الرابع، ضمن الدورة الأولى من مهرجان سيتفي بالمجر، تقديم أعمال مسرحية تتنافس في مسابقتي المونودراما والدراما الثنائية.

وتقام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان سيتفي بالمجر، في الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وبالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح بالمجر، ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداورش بالمجر.

أبرز الأعمال التي تعرض اليوم الخميس

وتفتتح العروض بعرض "BIRTH OF DICTATOR" من رومانيا، وهو مونودراما مدتها 45 دقيقة، يُعرض على المسرح الرئيسي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ويحمل علامة العرض الأول.

ويليه عرض "LELA&LELA" من اليونان، وهو دراما ثنائية مدتها 45 دقيقة، يُعرض على المسرح الصغير في تمام الساعة الرابعة عصرا

ويليه عرض Still beautiful after a stormمن المجر وهو دراما ثنائية مدتها 80 دقيقة، يُعرض على المسرح الرئيسي في تمام الثامنة مساءا

مهرجان سيتفي برئاسة مازن الغرباوي

ويُعد مهرجان SITFY-Hungary، الذي تُقام دورته الأولى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي تُقام فعالياته في الفترة من 8 إلى 12 يونيه الجاري، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح ITI بالمجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداورش بالمجر.وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل.

وتُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتحمل الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما تتولى النجمة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان.

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مهرجان سيتفي مهرجان شرم الشيخ للمسرح مازن الغرباوي

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