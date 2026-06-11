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مفاجأة رومانسية.. ياسين رشدي يحتفل بـ عيد ميلاد نور عمرو دياب والأخيرة تعلق

كتب : مروان الطيب

08:36 م 11/06/2026 تعديل في 09:00 م
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    نور عمرو دياب على انستجرام
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احتفل مدرب الرقص ياسين رشدي بـ عيد ميلاد نور عمرو دياب وسط أجواء رومانسية.

نور عمرو دياب تعلق على منشور ياسين رشدي

نشر ياسين رشدي مقطع فيديو من كواليس الحفل الذي أعده لـ نور عمرو دياب احتفالا بـ عيد ميلادها، عبر صفحته على "انستجرام"، وكتب: "اطمني بكرة جاي أحلى، ده انت نور عيني وأغلى.. عيد ميلاد سعيد نونو".

كما قامت نور بالتعليق على المقطع وكتبت: "أحلى مفاجأة، مع أغنية اتعملت مخصوص عشاني، مفيش كلام يتقال، بحبك".

وكان الاحتفال بالتزامن مع طرح ياسين أغنية جديدة بعنوان "نور عيني" على طريقة الفيديو كليب وشاركته الكليب نور عمرو دياب.

وانهالت عليهما تعليقات التهنئة من قبل المتابعين وعلقوا: "تستحقي حب حقيقي، استمتعوا باللحظة، مبروك ليكم، تحفة إيه الجمال ده، ربنا يسعدكم يا حلوين".

أغنية جمال عينيها

كان مدرب الرقص ياسين رشدي طرح قبل فترة أول أغانيه بعنوان "جمال عينيها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وقام ياسين في نهاية الأغنية بكتابة إهداء لنور عمرو دياب وكتب: "إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني".

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ياسين رشدي نور عمرو دياب عيد ميلاد

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