رد الشاعر الغنائي والمنتج أيمن بهجت قمر، على شائعة زواجه سرا بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنيه بهجت وأدهم.

حقيقة زواج الشاعر أيمن بهجت قمر سرا

وأعاد أيمن بهجت قمر، نشر فيديو لخبير أبراج خلال لقائه مع الفنان إدوارد الذي قال فيه إنه سيتزوج سرا في 2026 وهيكون محطة أنظار بالعالم ، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: "الفيديو ده لما نزل حصل لي شوية لخبطة وأنا وقتها معلقتش عليه ومعنديش أي مشكلة معاه بس لقيت ناس كتير بعده بتقول اني متجوز.. في حقيقة الأمر أنا ما أتجوزتش لسه بعد انفصالي عن أم أولادي".

أيمن بهجت قمر يكشف مواصفات زوجته الثانية المنتظرة

وتابع أيمن: "فكرة الجواز والاختيار بالنسبة لي مش سهلة أوي كدة، لأن الست اللي هتجوزها هي اللي المفروض أكمل معاها اللي باقي من عمري ودي الست اللي هتورثني وتدخل مع ولادي في إعلام الوراثة".

وأضاف: "واللي هيتقال عليها لحد آخر يوم في عمرها حتى لو أنا مش موجود إنها كانت مرات فلان الفلاني ودي لازم تبقى واحدة أنا حاسس فعلا أنها الست بتاعتي وابقى شايفها في عيني ست الستات كلهم ودي لحد دلوقتي مش موجودة في حياتي وأكيد لما تظهر هقول على طول.. فأنا بس حبيت أوضح".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر انفصل عن زوجته وأم أولاده إنجي عبد الحافظ في سبتمبر 2024 بعد زواج دام لسنوات طويلة، وأنجب منها ولدان هما "بهجت وأدهم".

