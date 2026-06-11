حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل دعم ومساندة لمنتخب مصر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو مصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ظهر خلاله ملفوفا بعلم مصر ويحمل كأس البطولة، وعلق: "كل الدعم لمنتخبنا الوطني.. وإن شاء الله نفرح كلنا بالصعود".

أحمد العوضي

وأعرب الفنان أحمد العوضي عن تفاؤله بالمنتخب، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "حاسس إن المنتخب هيفرحنا السنة دي وهيوصل لحتة حلوة.. مين موافقني؟ كل التوفيق لمنتخب مصر في المونديال".

حمزة العيلي

ووجه الفنان حمزة العيلي رسالة دعم للاعبي الفراعنة، ونشر فيديو صمم بالذكاء الاصطناعي ظهر فيه مرتديًا قميص منتخب مصر، وعلق: "عندي يقين إن منتخبنا هيفرحنا وهيرفع راسنا السنة دي.. كلنا ورا العميد ورجالته".

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، ظهرت خلاله مرتدية قميص منتخب مصر، وعلقت: "مفيش أجمل من لحظة بنجتمع فيها كلنا على حب منتخب مصر.. بالتوفيق للأبطال".

سمية الخشاب

حرصت الفنانة سمية الخشاب على دعم المنتخب المصر استعدادا لبدء كأس العالم المقرر إقامته اليوم الخميس.

ونشرت سمية صورة لها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع "X": "وكتبت: "يارب وحياتك عايزين نفرح من قلوبنا بقى".

مشاركة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة بلجيكا، ثم يلتقون منتخب نيوزيلندا في الجولة التالية، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق مشاركة مميزة في البطولة العالمية.

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