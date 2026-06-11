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أحمد داود: فيلم إذما لا يشبه فيلم الكراش وحقق رد فعل جيد

كتب : منى الموجي

08:15 م 11/06/2026 تعديل في 08:22 م

أحمد داود

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يشارك الفنان أحمد داود في الموسم السينمائي لصيف 2026، بفيلمين هما: إذما والكراش، ويتنافسان على إيرادات شباك التذاكر.

أحمد داود: إذما والكراش لا يشبهان بعضهما

وعلق داود في بيان صحفي "إذما والكراش لا يشبهان بعضهما البعض"، مشيرا إلى أن فيلم إذما تم طرحه في عيد الأضحى، وسبق عرض فيلم الكراش، حقق رد فعل جيد جدا جعله يشعر بالاطمئنان، متمنيا أن ينال فيلم الكراش إعجاب الجمهور.

وتابع داود: "أحب يبقى عندي السبق دائما ويتعرض لي فيلمين و3 أفلام في عام واحد، ودائما أصدق في سيناريو ربنا وما كتبه لي".

فيلم إذما وفيلم الكراش

فيلم إذما بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، تأليف وإخراج محمد صادق، عن روايته التي تحمل نفس الاسم وصدرت عام 2020.

فيلم الكراش فيلم كوميدي رومانسي، يشارك في بطولته إلى جانب داود: باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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