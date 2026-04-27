أثار ظهور المطرب مسلم، منذ أيام على خشبة المسرح، بملابس وصفها البعض بـ "النسائية"، جدلا كبيرا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المطرب الشاب بملابس مثيرة للجدل.

ومن أبرز الفنانين الذين ظهروا بملابس أثارت الجدل على خشبة المسرح:

أحمد سعد

الفنان أحمد سعد، ظهر في الحفل الذي أحياه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2023 بملابس شفافة، وهو ما عرضه وقتها لانتقادات كبيرة، وتصدر اسم المطرب الشاب وقتها تريند محركات البحث.

محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا العام الماضي في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، وارتدى محمد رمضان وقتها ملابس وصفها البعض بـ النسائية، وهو ما دفع رمضان للتصريح بأنه حرص على الظهور بإطلالة مصرية خالصة.

ويجز

مطرب الراب ويجز، من أبرز المطربين الشباب إثارة للجدل، فقد ظهر في حفل غنائي وهو يرتدي قميص أسود شفاف، كما ظهر في جلسة تصوير وهو يرتدي ملابس بيضاء شفافة.

عمرو دياب

النجم الكبير عمرو دياب، ظهر على غلاف ألبومه الشهير "اللوك الجديد" عام 2022، بـ "لوك" مختلف، مرتديا ملابس بيضاء فضفاضة وكارديجان شفاف.

