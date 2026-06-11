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سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية على متن أحد اليخوت

كتب : مروان الطيب

07:02 م 11/06/2026
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  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (9)
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (6)
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (7)
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (3)
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (4)
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (5)
  • عرض 15 صورة
    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (15)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (14)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (2)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (12)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (10)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (11)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (1)
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    سارة سلامة تستمتع بعطلتها الصيفية (13)

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تستمتع الفنانة سارة سلامة بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت سارة بإطلالة صيفية وهي على متن أحد اليخوت، وخطفت الأنظار والتقطت العديد من الصور التذكارية، التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024. دارت أحداثه في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

سارة سلامة تنتظر عرض فيلم "خلي بالك من اللي جاي"

تشارك الفنانة سارة سلامة ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط كوكبة من النجوم ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية، وتواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، مجدي كامل، أحمد سلامة، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

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صيف 2026 رانيا يوسف سارة سلامة فيلم خلي بالك من اللي جاي

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