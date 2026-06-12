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ناهد السباعي بـ ملابس رياضية أمام الأهرامات.. والجمهور يعلق

كتب : منى الموجي

12:07 ص 12/06/2026
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    ناهد السباعي أمام الأهرامات (2)

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شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في منطقة الأهرامات.

الجمهور يعلق على إطلالة ناهد السباعي

ظهرت ناهد بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس رياضية، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "جميلة"، "قمر"، "جمال نادر، وقلب نقي"، "حفيدة الفراعنة"، "ناهد المحترمة والجدعة وبنت الأصول والنجمة الطيبة ناهد السباعي ربنا يفرح قلبك"، "برنسيسة"، "الملكة".

ناهد السباعي ومسلسلات رمضان 2026

ناهد السباعي عُرض لها في رمضان 2026 مسلسلين، الأول ظهرت خلاله كضيفة شرف وهو مسلسل إفراج أمام النجم عمرو سعد، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة سماء إبراهيم، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، بسنت شوقي، أحمد عبدالحميد، صفوة، علاء مرسي، حسن العدل ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كما أطلت على جمهورها في النصف الثاني من رمضان 2026 من خلال مسلسل المتر سمير بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومحمد عبدالرحمن، وعدد كبير من الفنانين.

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ناهد السباعي إنستجرام الأهرامات ملابس رياضية

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