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بالصور| أحمد الفيشاوي يقبل يد صديقته كاميلا فيونا بمركب في النيل

كتب : منى الموجي

11:18 م 11/06/2026 تعديل في 11:43 م
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    أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا في النيل (3)
  • عرض 3 صورة
    أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا في النيل (2)

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة تجمعه بصديقته كاميلا فيونا والتي عبر عن حبه لها في أكثر من منشور.

أحمد الفيشاوي مع صديقته في مركب على النيل

وظهر الفيشاوي في الصور إلى جوار كاميلا داخل مركب في النيل، وهو يقبل يدها، دون أن يكتب أي تعليق مكتفيا بالإشارة إلى صفحتها ووضع رمز قلب.

وانهالت التعليقات من جمهور الفيشاوي على الصور، وجاءت بعضها على النحو التالي: "خلي بالك عليه لأن قلبه نقي"، "فيها شبه من والدته الله يرحمها في شبابها"، "يا رب تلاقي الحب والهدوء والسلام معاها"، "ربنا يخليكم لبعض"، "الله يسعدكم يا رب".

أحمد الفيشاوي ينتظر فيلم حين يكتب الحب

جدير بالذكر أن الفيشاوي عُرض له مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك فيلم سفاح التجمع تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، والذي حقق نجاحا في شباك التذاكر، ولاقى إعجاب الجمهور، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة. ودارت أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول سفاح ضحاياه من النساء.

وينتظر أحمد الفيشاوي طرح فيلم حين يكتب الحب والذي بدأ تصويره منذ فترة ويجمعه بعدد كبير من الفنانين، بينهم شيري عادل وجميلة عوض.

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