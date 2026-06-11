قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية سترفع الحصار عن إيران فور توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليومالخميس، أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب أن إيران لن تمتلك السلاح النووي بأي شكل، مشيرًا إلى أنه بحسب فهمه فإن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الصيغة المطروحة للاتفاق.

وأوضح ترامب، أن إيران متلهفة للتوقيع على الاتفاق أكثر من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران رائع للولايات المتحدة وللشرق الأوسط، وأنه يعتقد أنه سيكون رائعا لإيران أيضا.

وأشار ترامب إلى أن إيران لن تشتري ولن تطور سلاحًا نوويًا، وقد وافقت على ذلك، لافتًا إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة وأن إيران تريد توقيعها.

وقال ترامب إن الاتفاق سيتم توقيعه وإن المضيق سيتم فتحه، مضيفًا أن الولايات المتحدة أخرجت العديد من السفن ومئات الملايين من براميل النفط من مضيق هرمز.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن عملية السيطرة على جزيرة خارك لم تعد مطروحة.