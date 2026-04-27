شارك المطرب اللبناني وائل جسار، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من أحدث ظهور مع عائلته زوجته وابنه وابنته.

وائل جسار مع أسرته في أحدث ظهور لهم على السوشيال ميديا

ونشر وائل جسار، صورته مع أسرته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خلف كل نجاح هناك دافع وحب كبير.. أنتم هذا الدافع".

ابنة وائل جسار تخطف أنظار متابعي والدها على إنستجرام

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "دوما السعادة، ربي يحفظكم، ما شاء الله، عسل بحبكم أوي، ربنا يخليكم لبعض ولا يفرقكم أبدا، بنت وائل كبرت وبقت قمر، إيه الحلاوة دي، عسل أوي بنت وائل، الله يحمي العيلة الحلوة دي، العائلة الأكثر تواضعا، حلويات بيت جسار".



كان وائل جسار، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في سهرة مختلفة بأحد الأماكن الشهيرة بالزمالك.

وتعد آخر أعماله الغنائية أغنية "حب زمان" من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد علي، بينما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

