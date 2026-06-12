تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

سمير فرج: ترامب قد يستهدف هذه المناطق في إيران الفترة المقبلة

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران ارتكبت خلال الحرب أخطاء تكتيكية واستراتيجية وسياسية، مؤكدًا أن الخطأ السياسي سيظل تأثيره قائمًا لعقود طويلة.

خالد الجندي: العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء بالمصافحة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يدعو إلى مصافحة النساء، وإنما يتناول الحكم الشرعي في حال وقوع هذه المسألة، مشيرًا إلى أن حكمها وحكم انتقاض الوضوء بها شهد خلافًا فقهيًا.

الرعاية الصحية: فحص طبي سنوي للمواطنين بمحافظات التأمين الشامل

أكد الدكتور محمد بدر، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه يتم إجراء فحص طبي شامل سنوي لكل المواطنين في محافظات التأمين الصحي للتعرف على تاريخهم المرضي.

خبير عسكري يتوقع تكرار سيناريو باب المندب مع مضيق هرمز

أكد العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن فكرة الغزو البري الأمريكي تسببت في إقالة 20 ضابطًا من رتب عالية في الجيش الأمريكي، على رأسهم رئيس هيئة الأركان، لرفضهم الغزو البري للجزر وليس لإيران.

فخري الفقي: 21% زيادة في بند الأجور لمواجهة التضخم

أكد الدكتور فخري الفقي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تشهد زيادة في بند الأجور بنسبة 21%، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة آثار التضخم.

صفر ديون.. البترول: تسديد مستحقات الشركات الأجنبية بالكامل لأول مرة

أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن نجاح الحكومة في تسديد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، للوصول إلى صفر مستحقات لأول مرة منذ سنوات، جاء نتيجة مجهود كبير خلال العامين الماضيين.