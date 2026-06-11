قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران أكدت سابقا أن معظم نصوص الاتفاق كانت محسومة، إلا أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى إضافة مطالب جديدة.

وأضاف بقائي، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم الخميس، أن المراجع العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتمل، وسيتم إعلان الموقف الإيراني في الوقت المناسب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن ما يتم تداوله بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق لا يعدو كونه تكهنات إعلامية، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد.

وأوضح بقائي، أن الروايات التي يطرحها الجانب الأمريكي تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد.

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية، إلى أن نص التفاهم أصبح جاهزا تقريبا، وأن الوسطاء ينشطون حاليا، فيما تؤدي كل من باكستان وقطر دورًا فاعلًا في جهود الوساطة.

ولفت المتحدث الإيراني، إلى أن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته باعتباره خطوطا حمراء.

وأوضح بقائي، أن إيران بحثت مع الوفد القطري بعض النقاط خلال زيارته إلى طهران.

وذكر بقائي أن الأمريكيين أرادوا فرض بعض القضايا خلال الأيام الأخيرة، إلا أن إيران أثبتت أنها لن تستسلم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحاول إظهار إيران وكأنها تأثرت بالضغط والتهديد.