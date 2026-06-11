تحدث الملحن نادر نور عن أزمته الأخيرةـ، بعدما كشف مؤخرا عن معاناته طوال 3 سنوات من أجل العودة للعمل في الوسط الغنائي، وعزوف نجوم الغناء عن التعامل معه.

حل نادر نور ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم المذيعة ياسمين عز والمعروض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق خلال الحوار للحديث عن كواليس أزمته مع الفنان رامي صبري، وعلاقته بنجوم الوسط الغنائي، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

ماذا قال نادر نور عن رامي صبري؟

وعن كواليس أزمته مع الفنان رامي صبري قال: "رامي فنان كبير وأنا بحترمه جدا ومعرفة قديمة وزميل وبتمنى له التوفيق وببارك له على ألبومه، لكن أنا معرفش هو ليه تفاعل مع الموقف ويمكن مكانش يقصدني أنا أو يقصد واحد تاني، ولما بعت لي قالي مكنتش أقصدك، وعشان أنهي المشكلة قلت للناس خلاص الموضوع انتهى، والسكرين حطتها عشان أقول للناس إن مفيش مشاكل خالص مع رامي وربنا يوفقه في ألبومه واختياراته".

وتابع: "وفي النهاية المطرب هو اللي في وش المدفع، وهو الي بيتحمل نتيجة اختياره ولو اختياراته عجبت الناس يبقى أصاب الاختيار، ولو معجبتش الناس من المفترض انه يعيد حساباته تاني، وأنا مفيش بيني وبين حد مشكلة من قبل البوست وبعد البوست ، ومش زعلان من حد، والموضوع كان بالنسبة لي علامة استفهام، وكان التقدير إنه يرد عليا لما يسمع رسالتي ويقول وحش معنديش أزمة خالص، والفكرة كلها إن ميبقاش فيه تجاهل واحنا المفروض زملاء، ومش معنى اني مختفي عن الساحة يبقى انا خلصت مزيكا، المزيكا مابتخلصش والفنان الحقيقي مكمل والموهوب الحقيقي دايما خطواته أبطأ".

رسالة نادر نور عبر "فيسبوك"

كان نادر نور كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "بعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي كلمات أغاني، من فضلكم ماتبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني، ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها، لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني".

وأضاف: "للناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير، أنا فعلًا بعدت فترة لأسباب شخصية، وبحاول أرجع من 3 سنين ومش عارف.. ماسيبتش باب ماخبطتش عليه، فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي، منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم، ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى، ومنهم اللي عشرة عمر ومشوار بدأناه سويًا".

وتابع: "اللي بيرد على التليفون مرة مابيردش تاني، وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل، وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي، بعد كل اللي قدمته".

واختتم رسالته قائلًا: "ماعنديش مشاكل مع حد، ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد، وكل الاحترام والتوفيق لزملائي.. وآسف على الإطالة".

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