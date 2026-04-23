شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها خلال رحلتها إلى لندن، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت بسمة بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بالطو باللون الأبيض مع تنورة باللون الأزرق الفاتح وتوب أبيض، و لاقى إعجاب متابعيها، وعلقت على الصور قائلة: "ما شاء الله".

تعليقات الجمهور على الصور

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "الغزالة"، "ما شاء الله على الضحكة الجميلة"، "جمالك ملوش مثيل"، "تبارك الله جميلة الجميلات"، "تجنني".

أعمال تنتظرها بسمة بوسيل

تنتظر بسمة بوسيل عرض فيلمها الجديد "بيج رامي"، والمقرر طرحه في صيف 2026، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم رامز جلال، محمد أنور، نسرين أمين، وهدى الإتربي، والفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.

اقرأ أيضًا:

