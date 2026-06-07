احتفلت الفنانة الشابة ياسمين سمير بزفافها خلال الساعات الماضية في حفل اقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسط أجواء مبهجة غلب عليها الطابع العائلي.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة العروس فرحتها بهذه المناسبة السعيدة، في مقدمتهم الفنان أشرف زكي، والفنان أشرف عبد الباقي، إلى جانب الفنانة الشابة زينب العبد وعدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

آخر أعمال ياسمين سمير

ويأتي احتفال ياسمين سمير بزفافها بعد فترة من النشاط الفني، حيث لفتت الأنظار خلال مشاركتها في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وقدمت خلاله شخصية "سلمى"، التي حققت تفاعلاً ملحوظًا بين الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "اللون الأزرق"، حول قضية طيف التوحد من منظور إنساني واجتماعي، من خلال قصة أم تدعى "آمنة" تعود إلى مصر برفقة زوجها وابنها "حمزة" بعد سنوات من العمل بالخارج.

لتبدأ رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج طفلها، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف تتعلق بمستقبله وإمكانية اندماجه في المجتمع.

أبطال مسلسل "اللون الأزرق"

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود، والطفل علي، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من إنتاج الباتروس، وتأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

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