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لا يقتصر إبداع بعض النجمات على التمثيل أو الغناء فقط، إذ تمتد مواهبهن إلى مجالات فنية أخرى، أبرزها الرسم والتشكيل. ويأتي على رأس هؤلاء النجوم: أحمد حلمي، ميرنا جميل، نور اللبنانية، ومعالي زايد، ممن نجحوا في الجمع بين أكثر من موهبة فنية لافتة.

وفى السطور التالية نستعرض أهم النجمات التى لديهن مواهب متعددة غير الفن:

أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي عن جانب مميز من موهبته الفنية، حيث سبق ونشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لوحة بورتريه رسمها لزوجته الفنانة منى زكي باستخدام الألوان الزيتية.

وأوضح حلمي أن اللوحة تعود إلى عام 1999، ونفذها بثلاثة ألوان فقط هي الأحمر والأبيض والأسود، في تجربة تعكس حسه الفني المبكر.

وخلال ظهوره في برنامج "Sold Out"، أشار إلى أن موهبته في الرسم ورثها عن والدته، والتي كانت البداية الحقيقية لشغفه بالفن منذ الطفولة.

وأضاف أنه عمل خلال المرحلة الثانوية في مطبعة بمدينة بنها، حيث تعلّم تصميم الرسومات على التيشيرتات، ما ساهم في تنمية مهاراته البصرية والفنية قبل دخوله عالم التمثيل.

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل العام الماضي عن موهبتها في الرسم، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ظهرت خلالها أثناء العمل على إحدى لوحاتها الفنية واستكمال تفاصيلها.

كما شاركت ميرنا متابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، استعرضت خلاله أحدث أعمالها الفنية، وعلّقت عليه بعبارة: "أحدث أعمالي.. رائحة الليمون".

وحظيت أعمالها حينها بتفاعل واسع من الجمهور، الذين أشادوا بحسها الفني وقدرتها على التعبير من خلال الرسم، ما أضاف بعدًا جديدًا ومميزًا إلى تجربتها الفنية.

نور اللبنانية

شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها، عام 2020، لحظات مميزة من علاقتها بالرسم، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "|ستجرام"صورتين؛ الأولى تعود إلى عام 1999 أثناء ممارستها هواية الرسم، والثانية في 2020 وهي تقف أمام إحدى أحدث لوحاتها، مرفقة بتعليق: "أعيش تلك اللحظة من جديد مرارًا وتكرارًا".

معالي زايد

تعد الفنانة الراحلة معالي زايد نموذجًا للفنانة الشاملة، حيث جمعت بين الدراسة الأكاديمية والممارسة الفنية، إذ التحقت بكلية التربية الفنية قبل أن تتجه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعُرفت بحبها الكبير للرسم، إذ كانت تمارسه بانتظام، وتحرص على قضاء أوقات طويلة داخل مرسمها بمنزلها، لرسم البورتريهات والطبيعة، معبرة عن شغفها العميق بالفنون التشكيلية.

وفي عام 2016، افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض تشكيلي في مركز محمود مختار الثقافى، لعرض أعمال الفنانة الراحلة معالى زايد بقاعة إيزيس.

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