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الأحمر يليق بكِ.. ريهام حجاج تتألق مع زوجها محمد حلاوة في حفل زفاف

كتب : سهيلة أسامة

10:16 م 07/06/2026
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    ريهام حجاج
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    ريهام حجاج وبوسي وباسم سمرة
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    ريهام حجاج وزوجها
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    ريهام حجاج
  • عرض 6 صورة
    ريهام حجاج

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لفتت الفنانة ريهام حجاج الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حضورها حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.

تفاصيل ظهور ريهام حجاج

ونشرت ريهام حجاج صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، خلال تواجدها في حفل الزفاف، برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

واختارت ريهام حجاج فستانًا أحمر لامعًا وجريئًا خطف الأنظار وأبرز أناقتها، وحرصت على التقاط صورًا تذكارية مع زوجها والفنانة بوسي والفنان باسم سمرة خلال حفل الزفاف.

تفاعل نجوم الفن مع الإطلالة وعلقت، الفنانة عبير صبري: "اكسترا حلاوه علي مذاذه علي طعامه"، وكتبت الفنانة نجلاء بدر: "تبارك الرحمن".

ريهام حجاج تشارك في رمضان 2026 بمسلسل "توابع"

شاركت الفنانة ريهام حجاج بمسلسل "توابع" ضمن موسم دراما رمضان 2026.
تدور أحداث المسلسل حول مؤثرة متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل، ما يربط بين موضوعات الهوية الرقمية، التأثير الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية في قالب قصصي يكشف الأسرار خطوة بخطوة.
وشارك ببطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، سوسن بدر، هاني عادل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

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ريهام حجاج محمد حلاوة عماد زيادة

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