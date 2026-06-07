حل الفنان حمزة العيلي، ضيفا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة.

وأكد حمزة العيلي أنه لم يقصد الابتعاد عن الإعلام غير مقصود، ولكن ظهوره القليل بسبب ضغط العمل.

وعن بدايته كمحامي من محافظة بني سويف، قال إن البداية كنت في كلية تربية رياضية بالمنيا وفي آخر الترم بدأ الاتجاه للتمثيل وأجرى بروفات بالمسرح، وحول أوراقه بعدها من تربية رياضية لكلية الحقوق.

بداية حمزة العيلي في المسرح

وكشف حمزة العيلي أنه وقع في حب المسرح، وقدم في مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، الذي وصفه بأنه صاحب فضل كبير علي جيل من الفنانين، والتحق بعدها بقصر ثقافة المنيا وكانت تجربة مهمة وبدأ تقديم عروض فنية، وحصل على كارنيه المحاماة.

وتابع: "اخترت التمثيل ونقابة التمثيل وابتعدت عن المحاماة، وكان مشوار صعب وطويل والبداية من خلال عمل فني من غير مقص وبسببها تعرف عليا المخرج شريف عرفة، وكنت أقدم إعلانات في بدايتي، حتى وصلت إلى فيلم احتباس وفيلم إكس لارج وأول مسلسل كان أهل كايرو".

إشادة عمرو الليثي

وأضاف حمزة العيلي: "تلقيت مكالمة من الإعلامي عمرو الليثي بعد مسلسل رسالة الإمام وكنت فخور بإشادته بي"

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