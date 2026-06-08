واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي في حين دفع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4313.11 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الأسعار بنحو 3% يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4336.30 دولار.

قال كيلفين وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: " كل هذا يعتمد على النزعة المتشددة التي بدأ السوق في وضعها على العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي"، مضيفا: أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يضغط بشكل أكبر على الذهب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقالت إسرائيل، إنها ضربت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران اليوم الاثنين، حتى بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن مزيد من الهجمات.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

في حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا، وفقا للغد.