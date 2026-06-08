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العلمين الجديدة تطرح فرص استثمارية مميزة للبيع بالتعليم والعمران

كتب : محمد عبدالناصر

08:00 ص 08/06/2026

جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة

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أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن طرح مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية المميزة بنظام البيع لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، والتي تأتي في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

الفرصة الأولى وهي قطعة الأرض رقم 74 و75 منطقة الخدمات المركزية بنشاط تعليمي مدرسة على مساحة 11749 متر، وسعر المتر 5985 جنيه.

الفرصة الثانية وهي قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل على 50 فدان وسعر المتر 8545 جنيه.

الفرصة الثالثة وهي قطعة أرض بنشاط تجاري وإداري وسكني وسجل سعر المتر 17965 جنيه.

وأكد الجهاز أنه يواصل العمل على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة.

ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين

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جهاز مدينة العلمين الجديدة بوابة خدمات المستثمرين هيئة المجتمعات العمرانية فرص استثمارية العلمين الجديدة

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