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مايا دياب جريئة وأحلام الشامسي بالحجاب.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 08/06/2026
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  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد
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    مايا دياب تشارك جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها عبر موقع إنستجرام (2)
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    سامو زين يروج لأحدث أعماله الغنائية.. صيف 2026
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    كارولين عزمي (2)
  • عرض 6 صورة
    أحلام الشامسي (2)

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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

مايا دياب

شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء إحيائها أحد الأفراح، ونشرت مايا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الوردي، خطفت به الأنظار.

سامو زين

شوق الفنان سامو زين جمهوره لأحدث أعماله الغنائية، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل الألبوم أو موعد طرحه، ونشر صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "صيف 2026.. جاري تحميل الألبوم الجديد".

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا واسعا.

أحلام الشامسي

ظهرت الفنانة أحلام بالحجاب، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جينز أنيق.

لقطات الفن كارولين عزمي هنا الزاهد سامو زين مايا دياب

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