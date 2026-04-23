"سيبوني أحب".. صرخة هاني شاكر التي أغضبت عبدالحليم حافظ

كتب : مصطفى حمزة

03:14 م 23/04/2026 تعديل في 03:21 م
    مجدي نجيب
    عبد الحليم حافظ

طاردت المطرب هاني شاكر أقاويل عديدة عن طبيعة العلاقة بينه وبين العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ومنها ما يخص "الحرب الخفية" التي تعرض لها "هاني" في بداية مشواره.

ورصد الشاعر الراحل مجدي نجيب في كتابه "من صندوق الموسيقى.. زمن الغناء الجميل"، تفاصيل التعاون بينه وبين هاني شاكر، وموقف عبد الحليم حافظ من هذا الدعم.

ياريتك معايا


وكتب مجدي نجيب: "كتبت لهاني شاكر (يا ريتك معايا يا حبيبي)، واتفقت مع الملحن محمد سلطان أن يترك لي الحرية فيما سأكتبه من خلال منظوري لبداية الانقلاب الذي بدأ مشواره في حالة انتباه.. لذلك فكرت أن أكتب له أغنية ليتعاطف معه الناس أمام الهجمات السرية المكتومة قبل أن تؤثر على مسيرته، فكتبت له أغنية (سيبوني أحب) ثم (قسمة ونصيب) و(تصادف الأيام) التي لحنها منير مراد".

وتابع: "ثم قدمناه أنا وصديقي محمد الموجي في شكل غنائي مختلف من حيث الشكل الشعري الحر، والألحان التي تناسب هذا الشكل الجديد بعيداً عن التقليدية في صناعة الأغنية، وكان ذلك من خلال المسلسل الإذاعي (دنيا بنت دنيا) الذي كتبه كاتبنا الكبير أحمد بهجت، وغنى فيه هاني شاكر (علمني حبيبي)، و(ليه السؤال)، و(تعالوا يا حبايبي)".

سيبوني أحب


وأضاف مجدي نجيب: "كتبت له (سيبوني أحب) وكانت أشبه بمواجهة لمحاربة عبد الحليم له، وكنت مقتنعاً بتشجيع المطرب الصاعد هاني شاكر. وكان وراء الحملة على هاني شاكر 'دراويش عبد الحليم' في الصحافة، ولم أتصور أنني بدعمي وتقديمي أعمالاً لهاني أثير غضبه، فكانت خاتمتي معه، ولكن ظلت بيننا مقابلات عديدة بدون تعاون فني، وأنا خسرته بسبب هاني شاكر حيث كان مبدؤه: (إزاي تشتغل مع حد بينافسني؟)".

معاناة هاني شاكر


يذكر أن المطرب هاني شاكر عانى من أزمة صحية حرجة، وتمت إعادته إلى العناية المركزة في المستشفى الذي يخضع للعلاج به في فرنسا، بعد تعرضه لانتكاسة في التنفس.

أغنية سيبوني احب

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
