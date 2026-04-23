استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، ظهرت فيه لقطات من أجواء احتفالهم بشم النسيم.

تعليق الفنانة شمس البارودي

وعلقت شمس على الفيديو بكلمات مؤثرة: "أحد أيام شم النسيم، كنا دائمًا نقضيه في بيت بنتي، ومعنا روحي عبدالله. لسه ما صحاش، وتوأم روحي كان بيحب أكلة اليوم ده رحمات ربي عليهم الغاليين، وحفظ الله أخوات عبدالله: ناري ومودي وعمر، نور عيني وفلذات كبدي، احفظهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا الله".

وتابعت: "حصنتكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، يا كريم يا رب، وحشتني يا حبيب قلبي يا حسونة، وحبيبي عبدالله ما بيحبش التصوير، بالعافية أخد له صورة خلسة، روحي في جنة الفردوس مع أبوه يا رب، يا رب يا كريم.

نبذة عن الفنان الراحل حسن يوسف



رحل حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 90 عامًا، وترك بصمة كبيرة في السينما والدراما، من خلال أعمال بارزة منها "أنا حرة"، "الخطايا"، "القط والسمان"، و"المغامرون الثلاثة"، بالإضافة إلى مسلسلات مثل "ليالي الحلمية" و"بوجي وطمطم".

آخر مشاركات شمس البارودي



وكانت آخر مشاركات شمس البارودي الفنية في فيلم "2 على الطريق" عام 1984، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينات.

