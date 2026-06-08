أكد الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة من خلال بيانات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة، وتعمل على إصدار توصيات فنية وإرشادية للمزارعين للحد من تأثير موجات الحر على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني.

إرشادات للمزارعين ومربي الماشية والدواجن لمواجهة موجات الحر المرتفعة

وقال الدكتور هشام فضل، لـ مصراوي، إن التعامل مع موجات الحرارة المرتفعة يبدأ من اختيار الأصناف الزراعية المتحملة للظروف المناخية، والالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة، إلى جانب تطبيق برامج الري الحديثة بما يتوافق مع الاحتياجات المائية للمحاصيل خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الوزارة توصي المزارعين بتقليل الفترات بين الريات مع خفض كمية المياه المستخدمة في كل رية، والاعتماد على الري خلال ساعات الصباح الباكر أو في نهاية اليوم لتقليل الفاقد الناتج عن التبخر، فضلًا عن استخدام بعض المركبات الموصى بها للتخفيف من الإجهاد الحراري للنباتات.

وأشار إلى أن الوزارة توجه المزارعين أيضًا بضرورة تجنب العمل المباشر تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، شدد هاشم على أهمية توفير أماكن مظللة للحيوانات ومصادر مياه نظيفة بصورة مستمرة، خاصة في أنظمة التربية المفتوحة، مع تجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وأضاف أن قطاع الدواجن يتطلب توفير تهوية جيدة داخل العنابر، والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، وتوفير المياه بصورة دائمة لتقليل التأثيرات السلبية لموجات الحر على معدلات الإنتاج والنمو.

وأكد أن وزارة الزراعة، ممثلة في مركز معلومات المناخ والقطاعات الفنية المختلفة، تواصل إصدار النشرات والتوصيات الدورية للمزارعين ومربي الماشية والدواجن لمساعدتهم على التعامل مع الظروف المناخية المتغيرة وتقليل الخسائر المحتملة.