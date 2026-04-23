لعبت الفنانة شادية دوراً هاماً في مشوار المطرب هاني شاكر، وذلك في مراحل مختلفة قبل صعود أسهم نجومية المطرب الكبير الذي يخضع للعلاج بالعناية المركزة في أحد المستشفيات في باريس.

ونال هاني شاكر، الذي يرقد حالياً في حالة حرجة بالمستشفى، الدعم من الفنانة شادية في محطات عديدة بمشواره، وهو ما نرصده هنا بالتزامن مع الأزمة الصحية التي يمر بها المطرب الكبير.

حكاية الثعلب والأسد

وشارك هاني شاكر في طفولته مع المطربة شادية في أغنية نادرة بعنوان "حكاية الثعلب و الأسد"، وتم تصويرها وعرضها تليفزيونياً، وتولى إخراجها المخرج محمد سالم، وكتب كلماتها الشاعر حسين السيد، في حين وضع لحنها الملحن محمد الموجي.

كده برضه يا قمر

تحدث هاني شاكر عن دور المطربة شادية في دعمه، وحرصها على مشاركته معها في حفلاتها، خلال حواره مع الإعلامي داود الشريان في برنامج "مع الشريان" المذاع عبر قناة MBC1.

وقال: "أغنية كده برضه يا قمر هي التي عرفت الجمهور العربي بي، وكثيرون يعتقدون أنها أول أغنياتي، رغم إصدار ثلاث أغنيات لي قبلها".

وتابع: "كان من المفترض أن أشارك مع الفنانة شادية في حفل ليالي التليفزيون، وعندي ثلاث أغنيات وأبحث عن أغنية جديدة أقدمها في الحفل".

وأضاف: "اتصلت بشادية واعتذرت لها عن عدم الغناء في الحفل؛ لأنني لم أجد الأغنية التي ترضيني وتشجعني على غنائها، فطلبت مني التواصل مع الملحن خالد الأمير الذي كان يحضر لها أغنية كده برضه يا قمر، وكان رأيها أن الأغنية لا تناسبها لكن ستكون مناسبة جداً لو غنيتها أنا، وكان ذلك أول لقاء لي مع خالد الأمير والمؤلف صلاح فايز رحمهما الله، وسمعت الأغنية لكن لم تعجبني، وشعرت بأنها أغنية خفيفة وأنا أبحث عن الطرب، وقلت ذلك لشادية فنصحتني بغنائها".

وأكمل: "الأغنية كسرت الدنيا وتجاوب الناس معها من أول حفلة، وتعلمت من ذلك الموقف عدم الحكم على العمل بمفردي، والاستماع إلى آراء الناس والمحيطين بي".

وطني أحلى الأوطان



وقدم هاني شاكر أحد المقاطع في أغنية وطنية قامت شادية بغنائها، وهي "وطني أحلى الأوطان".

حالة هاني شاكر الصحية

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مؤخرا أن حالة المطرب هاني شاكر الصحية، حرجة جدا بعد معاناته من انتكاسة صحية ، وإعادته مرة أخرى إلى العناية المركزة، وطالب بالدعاء له بالشفاء.

