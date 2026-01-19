إعلان

أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في الفنان محمود بشير

كتب - معتز عباس:

09:12 م 19/01/2026 تعديل في 10:44 م
    اشرف زكي يشارك في عزاء محمود بشير
    احمد فتوح واشرف زكي في عزاء محمود بشير (2)
    عزاء محمود بشير
    اشرف زكي يقدم واجب العزاء في محمود بشير
    احمد فتوح واشرف زكي في عزاء محمود بشير (1)
    نجوم الفن في عزاء محمود بشير

تصوير / هاني رجب:

أقيم عزاء الفنان الراحل محمود بشير، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالجيزة، بعد رحيله أمس الأحد.

وتلقت أسرة الفنان محمود بشير واجب العزاء في وفاته، بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد من الأسرة والأصدقاء.

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان فتوح أحمد و الفنان حسان العربي على تقديم واجب العزاء اللازم لأسرته.
يذكر أن جنازة الفنان محمود بشير شيعت أمس من مسجد السيدة نفسية.
وتوفي الفنان محمود بشير، أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، خلال تواجده داخل المستشفى، حيث عرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

يذكر أن، محمود بشير من مواليد 9 مارس عام 1950، إذ كان من أشهر أعماله، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996، و"حديث الصباح والمساء" عام 2001، و "الليل وآخره" 2003، و "عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004، و"أهو ده اللي صار" عام 2019.

عزاء محمود بشير أشرف زكي فتوح أحمد

