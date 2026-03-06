كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية، اليوم الجمعة على مختلف ناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلًا.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 22 درجة.

