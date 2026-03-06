إعلان

طقس الساعات المقبلة.. شبورة وضباب والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب : محمد نصار

07:00 ص 06/03/2026

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية، اليوم الجمعة على مختلف ناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلًا.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 22 درجة.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نحن في شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس

مصر للطيران: تشغيل تدريجي لبعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة وضباب أمطار حالة الطقس الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
أجهزة متنوعة

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
أخبار وتقارير

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
اليوم الجمعة.. مصر للطيران تسير بعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام
أخبار مصر

اليوم الجمعة.. مصر للطيران تسير بعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام
حزب الله يحذر سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية من الاقتراب 5 كيلومترات
شئون عربية و دولية

حزب الله يحذر سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية من الاقتراب 5 كيلومترات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة