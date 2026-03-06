"لم تكن رغبته التسجيل فقط".. بيل يكشف حقيقة خلافه مع رونالدو في ريال مدريد

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة خاصة إلى لاعبي فريق إنتر ميامي الأمريكي بشأن مباراتهم أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، خلال تكريم لاعبي إنتر ميامي بعد الفوز بلقب الدوري الأمريكي.

واستقبل الرئيس الأمريكي لاعبي فريق إنتر ميامي في البيت الأبيض، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتكريمهم بعد التتويج بلقب الدوري الأمريكي.

وأشاد ترامب خلال كلمته في حفل تكريم لاعبي إنتر ميامي، بالأداء الذي ظهر به لاعبي الفريق الأمريكي في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى تعادله مع الأهلي المصري.

وقال ترامب خلال كلمته: "نجحتوا في تقديم الكثير من المباريات القوية ولعبتوا أمام أفضل الفرق في العالم، مثل الفريق المصري خلال كأس العالم للأندية".

نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى بكأس العالم للأندية الماضية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.