أعلن الفنان باسم سمرة وفاة ابنة عمه، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رسالة من باسم سمرة لجمهوره بعد وفاة ابنة عمة

وكتب "باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت عمى وأختي الكبيرة نجلاء محمد سمرة، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأضاف: "اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

يشارك الفنان باسم سمرة بطولة مسلسل "عين سحرية" الذي يضم نخبة من النجوم وهم: عصام عمر، ومحمد علاء، وسما إبراهيم، وجنى الأشقر. والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود.

أحداث مثيرة في الحلقة الـ13 من مسلسل عين سحرية

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "عين سحرية" أحداثًا مثيرة، حيث حاول "شهاب" – الذي يجسد دوره محمد علاء – ابتزاز "عادل" – عصام عمر – والسكرتيرة "عبير" للحصول على المستندات المهمة، لكنها رفضت بشكل قاطع.

ولم يتوقف شهاب عند ذلك، إذ خطط لقتل السكرتيرة "عبير"، ثم قام بتوريط "عادل" وإيداعه السجن بعد أن حاول الهجوم عليه في المكتب، إثر اكتشاف تورطه في وفاة والدته بسبب إعطائها عقارًا طبيًا فاسدًا، مما أضاف توترًا وتشويقًا كبيرًا لأحداث الحلقة.

