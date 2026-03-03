إعلان

باسم سمرة يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها

كتب : معتز عباس

07:09 م 03/03/2026

باسم سمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان باسم سمرة وفاة ابنة عمه، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رسالة من باسم سمرة لجمهوره بعد وفاة ابنة عمة

وكتب "باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت عمى وأختي الكبيرة نجلاء محمد سمرة، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأضاف: "اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

يشارك الفنان باسم سمرة بطولة مسلسل "عين سحرية" الذي يضم نخبة من النجوم وهم: عصام عمر، ومحمد علاء، وسما إبراهيم، وجنى الأشقر. والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود.

635

أحداث مثيرة في الحلقة الـ13 من مسلسل عين سحرية

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "عين سحرية" أحداثًا مثيرة، حيث حاول "شهاب" – الذي يجسد دوره محمد علاء – ابتزاز "عادل" – عصام عمر – والسكرتيرة "عبير" للحصول على المستندات المهمة، لكنها رفضت بشكل قاطع.

ولم يتوقف شهاب عند ذلك، إذ خطط لقتل السكرتيرة "عبير"، ثم قام بتوريط "عادل" وإيداعه السجن بعد أن حاول الهجوم عليه في المكتب، إثر اكتشاف تورطه في وفاة والدته بسبب إعطائها عقارًا طبيًا فاسدًا، مما أضاف توترًا وتشويقًا كبيرًا لأحداث الحلقة.

اقرأ أيضا..
مسلسل "عين سحرية" يتصدر تريند "X".. وقناة ON تحتفي بنجاح عصام عمر وباسم سمرة

مسلسل "عين سحرية" في رمضان 2026.. خالد الكمار يكشف كواليس وضع الموسيقى التصويرية

باسم سمرة نجلاء محمد سمرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة