أغلقت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا منصة إلكترونية واسعة الانتشار تعرف باسم LeakBase، والتي تعد من أكبر المنتديات المستخدمة من قبل القراصنة لتبادل كلمات المرور المسروقة وأدوات الاختراق.

وبحسب ما أعلنت جهات إنفاذ القانون، جرى الاستيلاء على قاعدة بيانات الموقع في إطار عملية أمنية مشتركة قادتها أجهزة أميركية وأوروبية، إذ كان المنتدى يضم أكثر من 142 ألف عضو، تبادلوا ما يزيد على 215 ألف رسالة عبر المنصة.

وأظهرت التحقيقات أن الموقع كان نشطا منذ عام 2021، واحتوى على أرشيف ضخم يتم تحديثه بشكل مستمر يضم قواعد بيانات مخترقة تشمل مئات الملايين من بيانات تسجيل الدخول، إضافة إلى أرقام بطاقات ائتمان ومعلومات حسابات مصرفية، وفق تقرير نشره موقع "تك كرانش".

منصة لتجارة البيانات المسروقة

ويأتي إغلاق الموقع ضمن سلسلة عمليات تستهدف المنصات التي تتاجر ببيانات الاعتماد المسروقة، والتي تستخدم بشكل متزايد في اختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم وأصولهم الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة.

وأوضحت وكالة الشرطة الأوروبية Europol أن العملية الأمنية أسفرت عن تنفيذ نحو 100 إجراء قانوني في عدة دول، شملت ملاحقة 37 من أكثر المستخدمين نشاطاً على المنتدى.

تدخل مباشر من FBI

وفي خطوة حاسمة، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بإعادة توجيه نطاق الموقع إلى خوادم خاضعة لسيطرته، ما أدى عملياً إلى تعطيل المنصة.

ويعرض الموقع حاليا رسالة رسمية تفيد بأن السلطات صادرت محتوياته بالكامل، بما في ذلك الرسائل الخاصة وسجلات عناوين الإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

اعتقالات وضبط قاعدة البيانات

ووفقا لتقرير نشره موقع The Record، أسفر التحقيق الذي قاده مسؤول الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي Brett Leatherman حتى الآن عن تنفيذ أكثر من 13 عملية اعتقال، إلى جانب عمليات تفتيش واستجواب طالت 33 مشتبها بهم.

وتمكنت السلطات من الاستيلاء على قاعدة البيانات الكاملة للمنتدى، ما قد يسهم في الكشف عن مزيد من المتورطين في أنشطة القرصنة وتجارة البيانات المسروقة عبر الإنترنت.

وتعد هذه العملية واحدة من أبرز الضربات الدولية الأخيرة ضد الشبكات المتخصصة في الاتجار ببيانات المستخدمين المسروقة عبر الإنترنت.