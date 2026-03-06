إعلان

مسؤولون إسرائيليون: عشرات الضباط من الحرس الثوري غادروا بيروت اليومين الماضيين

كتب : محمد أبو بكر

06:40 ص 06/03/2026

يتصاعد دخان أسود كثيف من غارة جوية إسرائيلية استهد

أكد مسؤولون إسرائيليون أن عشرات من ضباط الحرس الثوري الإيراني غادروا العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب صحيفة أكسيوس.

كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، بدء تنفيذ موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق بالعاصمة طهران.

وتواصل إيران منذ يوم السبت الماضي تنفيذ هجمات استهدفت عددًا من دول الخليج، شملت منشآت للطاقة ومرافق حيوية في كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان إلى جانب البحرين.

