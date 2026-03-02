إعلان

وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتب : معتز عباس

10:13 م 02/03/2026 تعديل في 10:13 م

يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بول أنطاكي وفاة شقيقه رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي، زوج الفنانة اللبنانية نور، مساء اليوم الاثنين.

وكتب بول أنطاكي شقيق يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إليكم وفاة فقيدنا جو، ويقام العزاء في كنيسة القديس كيرلس في كوربا هليوبوليس ظهر يوم الخميس الموافق 5 مارس".

ومن المقرر إقامة مراسم العزاء في وفاة زوج نور اللبنانية الخميس المقبل، الساعة 7:30 مساءً في كنيسة القديس كيرلس.

من هي نور اللبنانية

نور اللبنانية هي ممثلة لبنانية معروفة في مصر والعالم العربي، واسمها الحقيقي ماريان فيليب أبي حبيب، ولدت يوم 23 ديسمبر 1977، بمدينة بيروت، لبنان، كما درست في مدرسة الراهبات ثم كلية الفنون الجميلة بجامعة لبنان.

بدأت نور حياتها الفنية من الإعلانات في لبنان، ثم انتقلت للعمل في مصر بعد اكتشاف موهبتها هناك. أول دور سينمائي لها كان في فيلم “شورت وفانلة وكاب” عام 2000 مع النجم أحمد السقا، ومن بعدها شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

من أبرز أعمالها، شورت وفانلة وكاب، إزاي تخلي البنات تحبك، عوكل، والرهينة، مسلسل العميل 1001 ومسلسل سرايا عابدين.

بول أنطاكي

اقرأ أيضا..

عشق الدراما والدورات الرمضانية.. نجم منتخب مصر السابق يكشف لمصراوي طقوسه في رمضان

5 مارس.. قناة MBC مصر تبدأ عرض مسلسل "المتر سمير"

وفاة زوج نور نور اللبنانية وفاة يوسف أنطاكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
أخبار مصر

الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة
أخبار مصر

نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة
حقنة فيلر أنهت حياة "عروس حلوان" قبل الفرح .. إحالة طبيب تجميل شهير بالمهندسين
حوادث وقضايا

حقنة فيلر أنهت حياة "عروس حلوان" قبل الفرح .. إحالة طبيب تجميل شهير بالمهندسين
بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
شئون عربية و دولية

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية
حوادث وقضايا

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان