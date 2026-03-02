وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء

أعلن بول أنطاكي وفاة شقيقه رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي، زوج الفنانة اللبنانية نور، مساء اليوم الاثنين.

وكتب بول أنطاكي شقيق يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إليكم وفاة فقيدنا جو، ويقام العزاء في كنيسة القديس كيرلس في كوربا هليوبوليس ظهر يوم الخميس الموافق 5 مارس".

ومن المقرر إقامة مراسم العزاء في وفاة زوج نور اللبنانية الخميس المقبل، الساعة 7:30 مساءً في كنيسة القديس كيرلس.

من هي نور اللبنانية

نور اللبنانية هي ممثلة لبنانية معروفة في مصر والعالم العربي، واسمها الحقيقي ماريان فيليب أبي حبيب، ولدت يوم 23 ديسمبر 1977، بمدينة بيروت، لبنان، كما درست في مدرسة الراهبات ثم كلية الفنون الجميلة بجامعة لبنان.

بدأت نور حياتها الفنية من الإعلانات في لبنان، ثم انتقلت للعمل في مصر بعد اكتشاف موهبتها هناك. أول دور سينمائي لها كان في فيلم “شورت وفانلة وكاب” عام 2000 مع النجم أحمد السقا، ومن بعدها شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

من أبرز أعمالها، شورت وفانلة وكاب، إزاي تخلي البنات تحبك، عوكل، والرهينة، مسلسل العميل 1001 ومسلسل سرايا عابدين.

اقرأ أيضا..

عشق الدراما والدورات الرمضانية.. نجم منتخب مصر السابق يكشف لمصراوي طقوسه في رمضان

5 مارس.. قناة MBC مصر تبدأ عرض مسلسل "المتر سمير"