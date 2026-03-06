أعلن حزب الله أنه نفذ يوم أمس هجومًا صاروخيًا على قاعدة حيفا البحرية، مؤكدًا أن الضربات جاءت ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المستمر.

كما أضاف حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة يوآف الواقعة في الجولان السوري المحتل.

كان أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي في عدة مناطق، شملت مدينة الخيام، بوابة كفركلا، بلدة مركبا، بالإضافة إلى موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.