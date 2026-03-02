نعى الفنان ياسر جلال رحيل رجل الأعمال يوسف أنطاكي زوج الفنانة نور اللبنانية، الذي وافته المنية، مساء اليوم الإثنين.

وكتب ياسر جلال عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الأخت العزيزة والغالية جدا النجمة الكبيرة نور البقاء لله وخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله العزيز والغالي يوسف أنطاكي".

وفاة زوج نور اللبنانية

وكان بول أنطاكي أعلن وفاة شقيقه رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي، زوج الفنانة اللبنانية نور، مساء اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إليكم وفاة فقيدنا جو، ويقام العزاء في كنيسة القديس كيرلس في كوربا هليوبوليس ظهر يوم الخميس الموافق 5 مارس".

وسيقام عزاء زوج نور اللبنانية يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس الساعة 7:30 مساءً في كنيسة القديس كيرلس.

أبطال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

ويشارك ياسر جلال في رمضان 2026، بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة أيتن عامر، هدى الإتربي، جوري بكر، إخراج أحمد شفيق.

