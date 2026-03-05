أفاد تحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الخميس، بأن أول 100 ساعة من الحملة العسكرية الأمريكية ضد طهران كبدت واشنطن مبالغ ضخمة، حيث وصلت تكلفة الحرب مع إيران"إلى 3.7 مليار دولار، بمعدل إنفاق يتجاوز 890 مليون دولار يومياً

تحليل ميزانية تكلفة الحرب مع إيران

وأوضح محللو مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن أقل من 200 مليون دولار فقط من إجمالي هذه التقديرات مدرجة بالفعل ضمن ميزانية البنتاجون الحالية.

وأشار التقرير، إلى أن المبلغ المتبقي والبالغ 3.54 مليار دولار، سيتطلب على الأرجح تمويلا إضافيا من وزارة الدفاع، سواء عبر اعتماد مخصصات تكميلية أو مشروع قانون تسوية برلماني لتغطية تكلفة الحرب مع إيران المتصاعدة.

خسائر المعدات ضمن تكلفة الحرب مع إيران

وتوقع الخبراء، أن تتركز النفقات الرئيسية في استبدال الذخائر، وهو أمر اعتبروه البالغ الأهمية نظرا للمخاوف المتعلقة بمخزونات القذائف الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت الحسابات خسائر المعدات العسكرية، مثل طائرات "إف-15" الثلاث التي أُسقطت بنيران صديقة في الكويت، مما ساهم في رفع تكلفة الحرب مع إيران خلال المرحلة الافتتاحية.

مستقبل تكلفة الحرب مع إيران ميدانيا

ذكر الخبراء، أن النفقات المستقبلية قد تشهد تباينا بناء على تحول القوات الأمريكية إلى استخدام ذخائر أقل تكلفة، بالإضافة إلى مدى كثافة العمليات القتالية وفعالية الرد الإيراني.

وأكد التقرير، أن هذه العوامل ستحدد بشكل مباشر المسار المالي للعملية العسكرية والضغط الذي ستشكله تكلفة الحرب مع إيران على الموازنة العامة للولايات المتحدة.

الجدول الزمني ومدى تكلفة الحرب مع إيران

لا يزال الغموض يكتنف المدة الزمنية التي سيستغرقها الصراع؛ إذ لم يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير الدفاع بيت هيجسيث جداول زمنية نهائية.

وأشار هيجسيث، إلى أن العمليات ستستمر طالما رأى الرئيس ذلك مناسبا، قائلا: "يمكنك أن تقول 4 أسابيع، ولكن قد تكون 6، أو 8، أو حتى 3. في النهاية، نحن من نحدد الوتيرة والإيقاع"، ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات زيادة تكلفة الحرب مع إيران في الأسابيع القادمة.