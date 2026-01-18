كتبت- منى الموجي:

فاز النجم ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل بفئة السينما عن دوره في فيلم فيها إيه يعني، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه joy awards 2026، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفور إعلان اسمه عبر الحضور عن حبهم له لماجد، مرددين "بنحبك يا ميجو"، ليرد "يا حبيبي يا حبيبي، متشكر جدا"، مضيفا "وأحمد مالك يستاهل أضعاف أضعاف"، والذي كان ينافسه على الجائزة عن دوره في فيلم "٦ أيام".

وتابع ماجد "بجد بشكر ربنا على النعمة اللي أنا فيها والتقدير العظيم ده، وأشكر كل صناع الفيلم اللي اتبذل فيه مجهود كبير، حتى لو كان شكله بسيط، لكن معايا شركاء كتير في هذا التقدير. أشكر مراتي وابني وبنتي اللي بيتحملوني رغم مصاعب هذه المهنة".

وأكد أن مع حضوره كل مناسبة فنية خارج بلده مصر، يشعر أنه يتحمل مسؤولية كبيرة، هي تمثيل وطنه في أي مكان يذهب إليه "أشعر بمهابة وفخر عظيم وبيهزني جدا وبيرجف قلبي كلمة الفنان المصري، فخور إني بمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي والشقيق، بشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا أنها أتاحت لي فرصة الوقوف هنا".

وشدد ماجد على أن الفن له تأثير عميق على الشعوب "أحب أشكر كل من صوت لي في الوطن العربي لأن رأي الجمهور شيء مخيف وبشكر الجمهور السعودي المتذوق جدا لكل أنواع الفنون"، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ شكرا على مجهوداتك الراقية، والهدف السامي الذي يتحقق كل عام، وأدعو للمملكة بدوام الأمان والحكمة والسلام".

فيها إيه يعني فيلم شارك في بطولته غادة عادل، مصطفى غريب، أسماء جلال، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز.