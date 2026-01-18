إعلان

بعد فوزه في joy awards.. ماجد الكدواني: فخور إني بمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي

كتب : مصراوي

12:32 ص 18/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تكريم ماجد الكدواني
  • عرض 4 صورة
    تكريم ماجد الكدواني
  • عرض 4 صورة
    تكريم ماجد الكدواني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

فاز النجم ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل بفئة السينما عن دوره في فيلم فيها إيه يعني، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه joy awards 2026، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفور إعلان اسمه عبر الحضور عن حبهم له لماجد، مرددين "بنحبك يا ميجو"، ليرد "يا حبيبي يا حبيبي، متشكر جدا"، مضيفا "وأحمد مالك يستاهل أضعاف أضعاف"، والذي كان ينافسه على الجائزة عن دوره في فيلم "٦ أيام".

وتابع ماجد "بجد بشكر ربنا على النعمة اللي أنا فيها والتقدير العظيم ده، وأشكر كل صناع الفيلم اللي اتبذل فيه مجهود كبير، حتى لو كان شكله بسيط، لكن معايا شركاء كتير في هذا التقدير. أشكر مراتي وابني وبنتي اللي بيتحملوني رغم مصاعب هذه المهنة".

وأكد أن مع حضوره كل مناسبة فنية خارج بلده مصر، يشعر أنه يتحمل مسؤولية كبيرة، هي تمثيل وطنه في أي مكان يذهب إليه "أشعر بمهابة وفخر عظيم وبيهزني جدا وبيرجف قلبي كلمة الفنان المصري، فخور إني بمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي والشقيق، بشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا أنها أتاحت لي فرصة الوقوف هنا".

وشدد ماجد على أن الفن له تأثير عميق على الشعوب "أحب أشكر كل من صوت لي في الوطن العربي لأن رأي الجمهور شيء مخيف وبشكر الجمهور السعودي المتذوق جدا لكل أنواع الفنون"، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ شكرا على مجهوداتك الراقية، والهدف السامي الذي يتحقق كل عام، وأدعو للمملكة بدوام الأمان والحكمة والسلام".

فيها إيه يعني فيلم شارك في بطولته غادة عادل، مصطفى غريب، أسماء جلال، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز.

ماجد الكدواني تكريم ماجد الكدواني Joy Awards

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي