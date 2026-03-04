أعلن متحف شرم الشيخ عن اختيار ساعة مائية أسطوانية لتكون قطعة العرض المتحفي لشهر مارس، ضمن تقليد «القطعة المتحفية الشهرية» التي يخصص لها المتحف مساحة بارزة على مدار شهر كامل، بهدف تسليط الضوء على قيمة أثرية بعينها وربطها بسياقها التاريخي والإنساني.

ربط القطعة بالأحداث العالمية

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف تحرص على انتقاء القطعة الشهرية بعناية، بحيث تتماشى مع المناسبات والأحداث المحلية والعالمية المرتبطة بالشهر، بما يمنح الزائر خلفية معرفية أوسع، ويجعل من الزيارة تجربة تعليمية تفاعلية، لا تقتصر على المشاهدة فقط.

اليوم العالمي للمياه

وأوضح أن اختيار الساعة المائية هذا الشهر يأتي تزامنًا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمياه في 22 مارس من كل عام، وهي مناسبة أقرتها الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية المياه العذبة وضرورة الحفاظ عليها وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بالتحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، وإبراز دور المياه في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار البيئي والإنساني، باعتبارها أساس الحياة وركيزة الحضارات منذ فجر التاريخ.

ساعة مائية أسطوانية

وأشار مدير المتحف إلى أن القطعة المختارة عبارة عن ساعة مائية أسطوانية (Clepsydra)، كانت تستخدم لقياس الزمن عبر تتبع انخفاض مستوى الماء داخل الإناء بشكل منتظم. وتتميز بزخرفة على هيئة قرد يرتبط بالإله تحوت، إله الحكمة والكتابة والحساب في مصر القديمة، ما يعكس البعد العلمي والمعرفي المرتبط باستخدامها.

تنظيم الشعائر ليلًا داخل المعابد

وتكشف الساعة المائية عن وعي المصري القديم بأهمية انتظام تدفق المياه كوسيلة دقيقة لقياس الوقت، خاصة في تنظيم الشعائر والطقوس الدينية داخل المعابد ليلًا، حين يصعب الاعتماد على الظلال أو ضوء الشمس. كما تؤكد أن الماء لم يكن مجرد مصدر للحياة، بل أداة لضبط الزمن وترسيخ النظام في المجتمع.

القطعة مصنوعة من الحجر الجيري، وتعود إلى العصر المتأخر، لتقدم شاهدًا جديدًا على براعة المصريين القدماء في توظيف العناصر الطبيعية لخدمة العلم والعبادة معًا.